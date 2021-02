Heute kommt es dick - Teil 2

Weil einmal nicht genug ist, kommen auch die tierischen Fans des Frühlings zum Zuge - in erster Linie die gefiederten. Dabei sieht das Ried um den Federsee bei Bad Buchau derzeit gar nicht so moorig aus.



Genug der Vorrede - als erstes begrüsst Euch eine Hochglanzente - frisch gewaschen:





Lackente

Blässhuhn beim Putzen

Blässhuhn - etwas blass

Blässhuhn - fotogen

Federsee Steg Rundweg

Wahrscheinlich hat dieser Erpel gesehen, wie ein Blässhuhn sich so pflecht und taucht und wollte mitnichten und mitneffen, aber keinesfalls nachstehen:Beobachten kann man das ganze Viechzeug relativ gut von diesem Steg aus, einem weiteren direkt zum See oder über einen manchmal ziemlich von Ried und See entfernten Rundwanderweg. Selber war ich ehrlich gesagt froh, als wir dort wieder weg waren. Die Kurgäste und stark zunehmenden Tagestouristen legten ein teils recht "interessantes" Verhalten an den Tag, denn so leer wie auf dem Foto war der mehrere hundert Meter lange Steg die wenigste Zeit.