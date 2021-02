Ein paar winterliche Impressionen II...

Weil das Leben öde ist, das C... nur noch nervt und auf Arbeit derzeit ebenfalls erhöhtes Frustpotential angesagt ist, bin ich mal wieder durch die Gegend gelatscht, um die Birne frei zu bekommen.



Heraus kam dann bei dem noch herrlichen Winterwetter so etwas wie diese bizarren Formen:





Schnee, Wind, Sonne

Heute hatte wenigstens der Wind nicht soviel Biss wie gestern, dafür war allerdings auch der Himmel nicht mehr strahlend klar und blau;-)





Gefühlt endlose Weite



Und auch senkrecht hat die Landschaft schier kein Ende.





Auch im Hochformat



Einfach nur so in die Schneedecke geknipst in "Farbe".





Strukturen im Schnee I

Und hier noch einmal in SW:





Strukturen im Schnee II

Spätestens am Aschermittwoch ist´s nach dem derzeitigen Wetterbericht wohl auch mit dieser Pracht vorbei...