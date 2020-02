Was zum Geier...

...kann das sein? Ich war neulich des nächtens fotografieren und habe die Bilder erst jetzt durchgeschaut. Die Fotos sind mit Stativ entstanden und nur auf diesen 3 Bildern ist das Phänomen zu sehen. Lensflare scheidet also aus und Dreck auch. Eine Drohne dürfte auch nicht in Frage kommen, da keine Geräusche zu hören waren, für ein UFO zu klein, oder, oder, oder...! Insekten scheiden eher aus, bei -2°C und Störche haben gepennt. Naja und jetzt weiß ich auch nicht... (1 und 2 sind in unterschiedlichen Höhen)