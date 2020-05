Mehr Sakralität,

bitte! Na bitte, geht doch! Oder so. Zur Feier des Tages und weil sich bei mir ein bisschen was angesammelt hat (also keine religiösen Gefühle, wie man befürchten könnte), mal ein paar Fotos. Nein, ich will niemandes Gefühle verletzen, aber so wie Religion i. A. ausgelebt wird, geht sie mir als geistiger Erguss eher auf den Senkel.

Nichtsdestotrotz können Bau- und Kunstwerke durchaus schön sein, oder einen auf die eine, oder andere Art berühren. Auf alle Fälle taucht das Thema hier nicht so häufig auf und so bin es ausgerechnet ich, der es mal wieder probieren will.

Bis auf das SW sind alle HDR und obwohl ich eher nicht so der Fan bin, (vorsicht, Eigenlob!) gefallen sie mir.

Eine kleine Bitte, bevor hier irgend etwas aus dem Ruder läuft, diese Bilder sollen kein Anlass dazu sein, irgendwen aufgrund seiner Überzeugungen zu beleidigen, oder zu provozieren. Freut euch dran, oder findet sie doof, sagt was dazu, fragt mich gerne, wenn ihr was wissen wollt, schweift ab, aber hackt nicht aufeinander ein!

Das war der Supermond, dieses Jahr, allerdings unwissemd fotografiert. Die Info schnappte ich erst 2 Tage später auf. Der Blutmond hatte leider so eine hässliche Delle, dass ich mir die Mühe nicht gab, obwohl der fantastisch tief hing. Es ist auch kein Grab, oder Friedhof zu sehen, sondern ein Findling, mitten im Feld, auf den man, warum auch immer ein Kreuz montierte. Bis auf HDR habe ich nichts weiter gebastelt.