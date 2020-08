„Landleben“

Angeregt durch einen anderen Forenbeitrag habe ich mich hinreissen lassen und verbreche hier noch schnell einige meiner jüngsten Machwerke von einem Ausflug in das Bauernhausmuseum in Wolfegg.



Ein komplettes Darstellen würde den Rahmen sprengen und ist eher etwas für´s Reise-Blog - vielleicht später und Nischel-City aka Chemnitz ist auch noch unvollendet...



...vielleicht...



...jetzt aber zur Umgebung der fleissigen Bienen dort, denn die haben im Allgäu herrliche Bergwiesen mit Blumen als Futter. Die nächsten Verwandten in Form von Wespen stehen ja eher auf Proteine und Fallobst wie dieses hier:





Apfel

Allgäuer Haus

Fenster

Spalier links

Spalier rechts

mit

ohne

Idyll

Diese wachsen hier nicht nur an Bäumen, die dekorativ vor Häusern stehen.Schaeuen wir näher hin und wenn die Fenster die Augen eines Hauses sind, dann haben diese schon viel gesehen und das Haus hätte einiges zu berichten. Setzt Euch im Geiste leis' daneben und ihr könnt es hören!Auch Augen brauchen gelegentlich etwas Zierde. Hier besteht sie aus einem Obstspalier, in welches man direkt reingreifen möchte.Wie vieles ist hier noch diverses aus der vermeintlich guten, alten Zeit und manchmal ist es gut und manchmal alt.Zum Schluss schauen wir noch einmal nach unserer fleissigen Pollensammlerin, die sich gerade an einer Distel zu schaffen macht.Zur Zeit läuft dort noch eine verlängerte Sonderausstellung über ein kleines Mädchen auf dem Lande.Aber lest selbst - mir fehlen immer noch die Worte...