„Verpackungsmüll auf die Spiitze getrieben!“

Dein Gedanke mag ja grundsätzlich für bestimte Kategorien zutreffen, davon habe ich keine Ahnung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass eine internationale Firma wie Sigma keine kleineren Verpackungen hat.

Der Hammer sind einfach diese Luftpolster! Selbst wenn diese Befestigungen so empfindlich wären, was bringen die Polster? Das Zeug kullert und fliegt in dem Karton wild durch die Gegend. Die Ganze Art der Verpackung ist im ganzen Wortsinn Müll. Einmal in Luftpolsterfolie gewickelt wäre nützlicher gewesen.

Soweit ich aber weiß, wurde das vom Reparaturservice versendet. Die nette Frau am Telefon hat dort nämlich extra nachgefragt. Ich denke, dass ich nachher mal frage, was das sollte. Die Schachtel für eine mehrere tausend Euro teure Kamera/ Objektiv ist übrigens kleiner.