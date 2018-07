Sieht doch auch gut aus:

Darüber freuen sich die Bienen und auch die Imker - lt. Wikipedia bringt so ein Feld pro Hektar 500 kg Honig.

Ach so, ja: Es handelt sich hier um ein Phacelia-Feld. Nennt sich auch "Bienenweide". Aufgenommen in Neuharlingersiel - also direkt an der Nordseeküste.