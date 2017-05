Heute wollen wir den Begriff "Bild des Tages" mal wörtlich nehmen. Und zwar grob geschätzt für die letzten 35 Jahre.

http://pics.eumetsat.int/viewer/index.html

Bei meinen Reisen durchs World-Wide-Web bin ich auf diesen unscheinbaren Link gestoßen, der eine Seite öffnet, die ersteinmal nicht nach viel aussieht, aber sie hat es in sich!

Man findet hier Bilder der Erde und zwar für jeden Tag genau ein Bild der ganzen Erdkugel!

Die Aufnahmen haben die Meteosat-Satelliten der ESA gemacht. Die Aufnahmen beginnen mit dem 17. August 1981. In den ersten zwei Jahren soll es leider Lücken geben.

Die ersten Jahre sind Bilder in Schwarz/Weiß zu finden, in den letzten Jahren, dann auch Farbaufnahmen.

Im Feld "Enter Caption" kann man den Text unter dem Bild festlegen. Ich nutze hier aber lieber Gimp, weil ich dort dann auch deutsche Datumstexte eingeben kann.

Tipp: um das Bild in voller Auflösung zu bekommen (>5000x5000 Punkte!) muss man links den Punkt "Print Version" anklicken. Dann öffnet sich eine Seite mit der vollen Auflösung. Hier kann man das Bild einfach mit Rechtsklick im Browser speichern. Das hat zumindest bei mir mit Firefox unter Xubuntu funktioniert. Hier mit Chrome unter Windows 7 bekomme ich keinen Dialog zum Speichern angezeigt.

Es kann durchaus ein paar Sekunden dauern, bis das erste Bild angezeigt wird. Beim IE11 in Win7 dauert das bei mir am längsten; dafür zeigt er dann mit dem Rechtsklick gar nicht die Downloadmöglichkeit an...)