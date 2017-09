„Altglas-Recycling“

Hallo,

Hab vor Kurzem auf dem Flohmarkt für nen Zehner drei Objektive bekommen:

Auto Revuenon 80-200 mm 4,5; Auto Revuenon 50 mm 1,4 (Anschlüsse Pentax K) und ein Reflexagar 400 mm 6,3 (M42). Ansich alle noch in akzeptablem Zustand, nur leider mit etwas Pilzbefall.

Trotzdem wollte ich die Revuenon mal auf meiner Canon testen, gestern kam nun der Adapter von Pentax auf Eos (rund 10 Euro, mit Chip). Muss sagen, wenn man nur noch Autofokus und Stabi gewohnt ist, bereitet das manuelle Fokussieren doch etwas Probleme, entsprechend lag der Ausschuss bei rund 50 %, zumal ich sehr offenblendig fotografiert habe. Das Objektiv hat schon einen gewissen Charme, störend fallen allerdings oft starke Farbsäume auf, die sich auch in der Bearbeitung kaum in den Griff bringen lassen. Fotografiert hab ich in Raw + jpg.