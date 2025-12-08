Hallo ich höre gerne Musik am PC nur die Musik macht zur Zeit keinen Spass weil in der Musik ein Wawern ist die Musil Wawert was kann man dagegen Tun.
Gruß Silver5
Hallo,
ich habe echt keine Ahnung, was "Wawern" ist. Aber wenn du Brummen meinst, dann kontrolliere mal das Lautsprecherkabel, ob es richtig steckt, vielleicht drehst du es mal, und zusätzlich kannst du probieren, das Stromkabel der Lautsprecher um 180° zu drehen.
Jetzt habe ich schon so viel rumphilosophiert und du hast noch nicht mal geschrieben, was du eigentlich für Lautsprecher hast.
ich habe echt keine Ahnung, was "Wawern" ist
https://m.youtube.com/watch?v=NDVAQE7nplU ?
Ich denke auch, dass man nicht mehr machen kann, als die Kabel und Steckverbindungen zu prüfen.
Das ist ein typisches Soundmotorproblem bei PC-Soundkarten. Soundöl checken. Wawert empfielt natürlich das Soundöl vom Wawert-Fachhandel. Anrufen und Termin machen, danach wawert nichts mehr und deine Win11-CD klingt wieder wie früher!
Endlich ein zielführender Lösungsvorschlag gegen das Wawern in der Musil.
Meinst du da ein Auf- und Abschwellen des Tones?
Früher haben wir da "der Ton wabert" darüber gesagt...
Gruß
Ich frage mich, wie man mit so einer langen Forenerfahrung auf solche Forenbots, Troll- und Fakeaccounts noch reinfallen kann?
Bei merkwürdigen Fragen und unbekannten Nutzern einfach mal den Nutzer-Verlauf prüfen:
Praktisch seit Jahren! keine zielführenden Nachfragen, nur zusammenhanglose Erstfragestellungen wie auch in diesem Thread.
Bin da auch reingefallen...