Audio-Hardware 6.479 Themen, 21.787 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Musik am PC

Silver5 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo ich höre gerne Musik am PC nur die Musik macht zur Zeit keinen Spass weil in der Musik ein Wawern ist die Musil Wawert was kann man dagegen Tun.

Gruß Silver5

bei Antwort benachrichtigen
lexlegis Silver5 „Musik am PC“
Optionen

Hallo,

ich habe echt keine Ahnung, was "Wawern" ist. Aber wenn du Brummen meinst, dann kontrolliere mal das Lautsprecherkabel, ob es richtig steckt, vielleicht drehst du es mal, und zusätzlich kannst du probieren, das Stromkabel der Lautsprecher um 180° zu drehen.

Jetzt habe ich schon so viel rumphilosophiert und du hast noch nicht mal geschrieben, was du eigentlich für Lautsprecher hast.

Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger
bei Antwort benachrichtigen
Andreas42 lexlegis „Hallo, ich habe echt keine Ahnung, was Wawern ist. Aber wenn du Brummen meinst, dann kontrolliere mal das ...“
Optionen
ich habe echt keine Ahnung, was "Wawern" ist

https://m.youtube.com/watch?v=NDVAQE7nplU ?

Ich denke auch, dass man nicht mehr machen kann, als die Kabel und Steckverbindungen zu prüfen.

Gott2 wird noch richten, ob diese Antwort zielfuehrend ist oder nicht.
bei Antwort benachrichtigen
The Wasp Silver5 „Musik am PC“
Optionen

Das ist ein typisches Soundmotorproblem bei PC-Soundkarten. Soundöl checken. Wawert empfielt natürlich das Soundöl vom Wawert-Fachhandel. Anrufen und Termin machen, danach wawert nichts mehr und deine Win11-CD klingt wieder wie früher!

Ende
bei Antwort benachrichtigen
tywin The Wasp „Das ist ein typisches Soundmotorproblem bei PC-Soundkarten. Soundöl checken. Wawert empfielt natürlich das Soundöl vom ...“
Optionen

Endlich ein zielführender Lösungsvorschlag gegen das Wawern in der Musil.

bei Antwort benachrichtigen
gast1000 Silver5 „Musik am PC“
Optionen

Meinst du da ein Auf- und Abschwellen des Tones?

Früher haben wir da "der Ton wabert" darüber gesagt...

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
The Wasp gast1000 „Meinst du da ein Auf- und Abschwellen des Tones? Früher haben wir da der Ton wabert darüber gesagt... Gruß“
Optionen

Ich frage mich, wie man mit so einer langen Forenerfahrung auf solche Forenbots, Troll- und Fakeaccounts noch reinfallen kann?

Bei merkwürdigen Fragen und unbekannten Nutzern einfach mal den Nutzer-Verlauf prüfen:

https://www.nickles.de/privatforen/index.php?iPage=v&this_category=303901

Praktisch seit Jahren! keine zielführenden Nachfragen, nur zusammenhanglose Erstfragestellungen wie auch in diesem Thread.

Ende
bei Antwort benachrichtigen
lexlegis The Wasp „Ich frage mich, wie man mit so einer langen Forenerfahrung auf solche Forenbots, Troll- und Fakeaccounts noch reinfallen ...“
Optionen

Bin da auch reingefallen...

Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger
bei Antwort benachrichtigen