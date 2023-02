USB-Soundkarte mit "Line-IN"?

Guten Tag Fachbeflissene

ich bitte um Rat wegen einer Digitalisierung von Audiokassetten

von früher her bestehen Vorträge auf Audio-Kassetten. Ich habe mir dazu extra einen Walkman von Aiwa angeschafft, mit dem ich die Kassetten abspielen kann. Er hat allerdings nur einen Kopfhörerausgang. Zur Digitalisierung auf PC mit Hilfe von Audacity habe ich eine USB-Soundkarte, die allerdings nur "MIkrofon In" und "Line-Out" hat. Das ganze passt also nicht so recht zusammen. Den Pegel des Kopfhörerausgangs kann ich zwar niedig wie möglich einstellen, aber trotzdem passen die Pegel einfach nicht (wie ich vermute).

Frage: gibt es auch USB-Soundkarten mit "Lne In", was vom Pegel besser passen würde?

oder kann mir jemand einen anderen passenderen Vorschlag machen ohne grössere Kosten?