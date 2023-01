neue Soundkarte Asus Xonar STXII gibt keinen Ton von sich

Hallo liebe Forenuser,

alte Soundkarte Asus Xonar STX hat nach Aus- und Wiedereinbau nicht mehr richtig funktioniert (Ton kam nur noch sehr sehr leise), daher habe ich eine andere besorgt, eine STXII. In der Zwischenzeit habe ich den PC eigenen Sound benutzt. Dann heute abend die STXII eingesetzt, Treiber installiert, wurde angenommen, steht im Gerätemanager, und laut Software spielt es die Musik ab, sieht man an den sich bewegenden Pegeln im Asus Xonar Softwareprogramm. Aber aus dem PC bzw Ausgang der Soundkarte kommt kein Ton in die Lautsprecher, null, nicht mal leise.

Was stimmt da nicht?

Mainboard: MSI B450M

AMD Ryzen7 2700X

Windows 11 Pro 64bit

Treiber von hier für W10 64bit: https://www.asus.com/de/motherboards-components/sound-cards/hi-fi/essence_stx_ii/helpdesk_download/?model2Name=Essence_STX_II

Bester Treiber bereits installiert, Gerät funktioniert einwandfrei, heißt es im Gerätemanager