Win10 Soundproblem mit neuen Monitor

Habe einen allerfeinsten neuen ASUS PA329C Monitor. Dieser wird auch über USB-C Kabel an den PC angeschlossen. Der Sound kommt nun zwangsweise aus den eher bescheidenen Monitorlautsprechern. Zum Dudeln reichts. Alle anderen am PC angeschlossenen Ausgabegeräte sind und bleiben stumm. Leider. In der Win10 Sounsteiuerung finde ich keine Möglichkeit beide Ausgaben gleichzeitig zu aktivieren.

Ohne das USB-C-Kabel kommt kein Sound, aber die USB3 Buchsen am Monitor gehen dann auch nicht. Monitor ist über DisplayPort angeschlossen.

Gibts eine Problemlösung? Hätte hinzu auch gern einen Equalizer, der in win10 auch nicht vorhanden ist.