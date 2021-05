Probleme mit Musik von USB bei Internetradio

Hallo, ich habe Probleme damit, Musik von einem USB-Stick, der an ein Internetradio angeschlossen ist abzuspielen. Genauer gesagt, das Radio findet keine Musikdateien oder keinen Stick. Formell scheint alles in Ordnung zu sein: Die ausprobierten Sticks haben 4, 8 oder 16 GB und sind in FAT32 formatiert. Auf den Sticks waren nur Musikdateien.

Bei der Musik handelt es sich um normale MP3-Dateien, die auf meinem PC gespeichert sind. Sie lassen sich problemlos auf PC, Tablet, Smartphone oder Autoradio abspielen. Ich habe auch einen Test mit einer selbstgebrannten MP3-CD gemacht; der CD-PLayer des Internetradios hat die Musik von der CD ohne Probleme erkannt und abgespielt.

Da ich inzwischen drei Internetradios (Grundig DTR6000X, Technisat Digitradio 451 CD IR, Karcher 7000i) ausprobiert und überall dasselbe Problem festgestellt habe, beschleicht mich der Verdacht, dass es an etwas anderem liegen könnte. Allerdings habe ich keine Ahnung, was das sein könnte. Hat einer von Euch eine Idee oder einen Tipp?

Die Herstellerhotlines von Grundig und Technisat konnten mir nicht weiterhelfen. Die vermuteten einen technischen Defekt.

Danke + Gruß

kugelkolibri