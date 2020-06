Pioneer X-EM22 unterbricht Audiosignal

Hallo Leute,

ich hab mit meinem Mini Hifi-System folgendes Problem:

Bei längerer Wiedergabe (nach ca. 20 Minuten) einer CD oder einer USB-Quelle ist plötzlich der Ton weg. Die Wiedergabe an sich wird aber fortgesetzt. Zumindest sieht man das am Display. Und dieser Fehler tritt komischerweise nur in den Sommermonaten auf, in den Wintermonaten läuft es dauerhaft ohne Unterbrechung. Wenn ich dann das Gerät ausschalte und nach ca. 15 Minuten wieder einschalte, läuft es wieder normal (aber eben mit dem Fehler).

Nun meine Frage:

Könnte das an einer Überhitzung irgendeines Bauteils liegen? Wenn ja, was würde da in Frage kommen? Bin zumindest beim PC-Basteln recht geschickt, daher auch meine Frage, ob evtl. selbst behebbar.

Garantieansprüche gibts keine mehr..