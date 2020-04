„Neue PC-Lautsprecher“

Hallo,

Habe vor 6 Jahren die Genius 1800A gekauft, die jetzt leider nicht mehr richtig funktionieren, brauchen ca. 1 Stunde nach Einschalten, bis ein normaler Ton kommt, davor nur leises krächzen. Dürfte kein großer Fehler sein, aber habe niemand der sie mir reparieren kann, professionelle Reparatur ist da zu teuer. Also muss was neues her.

An sich war ich mit dem Klang zufrieden, aber der Preis ist inzwischen um rund 50% gestiegen, deshalb suche ich Boxen im Bereich 50 - 60 Euro, die ähnlich guten Klang haben.

Kann mir da jemand was empfehlen ?