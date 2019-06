Magnepanteile...

Hallo Forensiker,

ich habe da mal ein Luxusproblem. Bei einer Ebay-Auktion habe ich ein Pärchen Magnepan Magnetostaten MG1 für - wirklich wahr!!! - 11,61€ ersteigert, weil der Onkel das Auktionsende verpennt hat. Egal... der hat die mir superfair sogar noch gebracht für Benzingeld. Klasse Typ.

Jetzt brauche ich Aceton und Aludraht in 0,2 und 0,6 mm Stärke, um die wieder zum Leben zu erwecken. Foren und Netz geben da irgendwie nicht wirklich was her. Ich habe ja schon diverse Bose und andere refoamed, aber das ist ja jetzt ganz etwas anderes. Nicht, dass ich mir das nicht zutraue. Hat irgendeiner eine Idee oder Bezugsquelle ( vorzugsweise nahe Köln), wo ich das bekomme? Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar...

Gruß

Frank