„Kopfhörer mit Bluetooth und Cinch“

Hallo Leute,

ich bin auf der Suche nach kleinen Bluetooth-Kopfhörern mit zusätzlichem Cinch-Anschluss.

Der Grund, um es besser nachvollziehen zu können:

Ich muss nächste Woche ins Krankenhaus und eine OP über mich ergehen lassen plus anschließender AHB von voraussichtlich 3 Wochen. Im KH gibt es zum Fernsehen diese billigen Kopfhörer zu kaufen, sicher werden einige diesen „Ohren zerstörenden Schrott“ kennen.

Es gibt solche, ich habe heute einen bei Amazon entdeckt. Das Design war aber so daneben, dass ich es leider nicht gespeichert habe. Sonst hätte ich gerne gezeigt, ich finde sie aber nicht mehr.

Sie sollten nach Möglichkeit klein und dezent sein, eine neuere Bluetooth-Variante haben, Off-Ear oder auch In-Ear wäre schön.

Dann könnte ich sie zum Fernsehen einsetzen per Cinch, aber auch wenn ich mich nicht in direkter Nähe befinde, zum Musik hören per Bluetooth.

Vielleicht hat ja jemand derartiges oder auch nur einen Tipp, ich wäre sehr dankbar.