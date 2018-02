„Plopp beim Einschalten und Ausschalten“

Mit neuen Elkos wird es noch schlimmer, hab je 2200yF dazugelötet. Jetzt ist das ploppen weg. Die Schaltung scheint an sich Müll zu sein, denn bei ein bischen Bass, sinkt die Spannung von 15,6 auf 13V rapide. Wieviel yF kann ich noch parallel einlöten, das der verstärker mangels Simpel-Netzteil etwas stabiler wird? Anderen Trafo nehmen lohnt nicht.

Nach datasheet darf das Teil nur +/-16V ohne Vorwiderstand erhalten

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25044/STMICROELECTRONICS/TDA2030A.html

Oh mann, in China kostet so ein TDA2030A 9ct !!! Labtec verkauft superbilligzeugs. Vermutlich haben die Bauteile 50% Toleranz, auch wenn was anderes draufsteht.