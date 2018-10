„Analoges Audiosignal aus USB“

Hallo allerseits,

nachdem mein letztes Billig-Notebook (sehr gut auf Reisen und zuhause als Musik- und Internetradioquelle) gestorben ist, habe ich aufgeruestet und ein Lenovo E480 gekauft.

Aber nun - der Kopfhoererausgang ist zum Weinen: er geht sowohl bei analog angeschlossener Anlage als auch beim beats Kopfhoerer in die Knie (zu hochohmig? - besonders nach einem Bass ist erstmal eine Winzigkeit Erholung angesagt - das hoert sich einfach uebel an.

Da der E480 voellig ideotischerweise seinen einzigen USB C Port zum Laden braucht, suche ich nach einen Moeglichkeit, ueber USB2 gute Audioqualitaet rauszubringen.

Was ist das Beste fuers Geld? - USB Audio Sticks (wie hier frueher beschrieben), oder sind die spottbilligen chinesischen D/A Converter (in Ebay - so sie neben optischem auch einen USB Eingang haben) eine Alternative? Hat jemand Erfahrungen gemacht?

Besten Dank!