„Win10 MS Audi-treiber entfernen?“

Empfehlen kann ich dir eigentlich nichts, weil ich so etwas noch nie gebraucht habe. Wenn man aber bei Google entsprechende Suchbegriffe eingibt, dann wird da schon so einiges angezeigt - allerdings führen die Links meistens zu "CHIP", "Computerbild" und Konsorten: https://www.google.de/search?q=Windows+Treiber+entfernen+tool+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=h94fWoWrHsjPXpKitcgJ

Allerdings gibt es auch von MS eine Anleitung zum Entfernen von "Treiberpaketen", vielleicht hilft das ja weiter: https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc730875(v=ws.11).aspx

Ich wünsche Dir viel Glück!

Nur so am Rande: Win10 war mir von Anfang an nicht geheuer. Das fing doch schon damit an, auf welche Art und Weise MS es den Leuten unterjubeln wollte. Und setzt sich fort bei den Updates, welche "einfach so" durchgeführt werden, ohne dass der User irgendeinen (oder zumindest "kaum") Einfluss darauf hat, zu welchem Zeitpunkt MS diese durchführt oder den Rechner neustarten lässt und man liest zudem ständig von irgendwelchen Problemen, dass irgendwas nicht mehr funktioniert - wie letztens das Problem mit den Nadeldruckern, um nur eines zu nennen....

Nee, da lob ich mir mein Linux..... :-))