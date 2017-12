„Ton über HDMI Ausgang der Grafikkarte“

Hallo,

ich nutze meinen alten Computer mit GeForce 9500GT Grafikklarte per HDMI Ausgang an meinem Fernseher. Allerdings habe ich keinen Ton auf dem Fernseher.

Wie bekomme ich den Ton auf dem Fernseher? Über die Lautsprecher, die an die Rear-Panel des Boardes angeschlossen sind, bekomme ich einwandfreien Ton.

Ich habe mit einem 2-adrigen Kabel, der mit Grafikkarte dabei war mit der SPDIF_OUT auf dem Board (Mainboard Asus M5A78L-M_LX mit Realtek Highdefinition Audio (ALC887) Chip) verbunden, bekomme aber kein Ton auf den Fernseher. Es sind auf dem Board 3 Pins auf dem Board (+5V, SPDIFOUT und GND), an der Grafikkarte jedoch nur zwei. An der Graka kann man nichts falsch machen, da der Stecker eindeutig ist. Den schwarzen mit der Bezeichnung GND habe ich auch an GND auf dem Board angeschlossen und den roten an beiden anderen probiert - kein Ton. Ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert. Wo und wie muss ich auf dem Board die beiden Kabel einstecken? Im BIOS ist HD Audio Controller Enabled eingestellt. Was kann ich sonst noch machen, damit ich über die HDMI-Ausgang der Graka auch Ton auf dem Fernseher bekomme?

Vielen Dank im Voraus.