„Bose Companion 50 am TV anschließen“

Danke, also müsste das mit einem Audio Konverter funktionieren. Am TV kannn ich nix einstellen, dachte ich mir. Die möglichkeiten sind da gering, kann nur an der Bose den Bass einstellen, was aber reicht, wenn der Klang dadurch besser wird. Am PC ist das Bose echt klanglich sehr gut, wenn das am TV einigermaßen klappt bin ich schon zufrieden. So brauch ich dann wenigstens keine Soundbar für den TV holen, der Konverter ist da günstiger.