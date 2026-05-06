Der Mac Mini M4 10 Core wird knapp..

hi,

Die Basisversion des optimalen Mac Mini M4 ist von Apple aus dem Programm genommen

Leider ist nur die Basisversion des Mini

mit etwas über 600 Euro optimal.

Der Kritik zu der angeblich kleinen 256 GB NVMe kann ich nicht folgen.

Er hat ja schnelle Anschlüsse,

und wichtige Daten sind auf dem Systemlaufwerk

Suboptimal!

Die 16GB RAM reichen dicke, wie viele Tests des ganz neuen

Mac Book NEO mit nur 8GB RAM und Smartphone CPU zeigen.

Der Kleine ist da viel flexibler.

Einige Workstation-Tower für tausende Euro sehen alt gegen ihn aus.

auch im Energiverbrauch.

Ohne den extremen Preisansstieg bei RAM, hatte ich ihn glatt übersehen

Gut, mit Ubuntu Unity bekommt man 5 mal langsamere Motherboards oder eine alte CPU wie den i3 10100 auch akzeptabel flott hin.