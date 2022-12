Virencheckanalyse macOS?

Was bei Windows der Defender ist erledigt unter macOS XProtect und die integrierte Firewall.

Beide Programme arbeiten im Hintergrund und man bekommt in der Regel nichts mit was die Programme so treiben. Mit dem Programm XProCheck kann der XProtect-log begutachtet werden oder XProtect manuell gestartet werden. XProtect ist gekoppelt an Gatekeeper, deaktiviert man diesen ist auch XProtect ohne Funktion.

Und für alle Appleuser, kein Virensacanner oder Cleaningtools installieren, das einzige was bei Problemen wirklich hilfreich ist, nennt sich EtreCheck.