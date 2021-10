„Wie kann ich auf DORO 8030 CR Code heruntetrladen bei LUCA geht es nicht.“

Servus, meinst du QR-Code?

ich habe leider keine aktuelle Anleitung gefunden aber hier ist eine ältere.

https://www.helpforsmartphone.com/public/de/doro/8030/android-5-1/guides/2/Installieren-von-Apps-Doro-8030

Also du musst in den Einstellungen den Play Store suchen dort nach QR-Code Scanner. Es gibt hier sicher mehrere suche dir einen kostenlosen der aber gute Bewertungen hat. Die Luca App keine ich nicht so gut aber ich habe gelesen das QR-Code Scanner von der Luca App nicht so gut ist.

Wie du den QR-Code an Luca übergibst müsstest du dich noch googeln.