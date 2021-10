Coverdarstellung der mp3-Dateien ist seit Update auf Monerey weg

Hallo zusammen,

seit dem Update auf Monterey (macOS 12.0.1) sehe ich bei meinen mp3-Dateien in der Symbol-Darstellung im Finder statt des Platten-Covers nur das simple Icon vom VLC-Payer (das Lübecker Hütchen). In jeder(!) Datei ist aber ein Plattencover drin, was mir "Kid3" auch bestätigt.

Bislang habe ich in dieser speziellen Ansicht immer alle Cover sehen können. Nun geht das nicht mehr!

Hat jemand eine Idee, wie man das wieder hinbekommt oder ist das ein macOS-Problem mit dem man nun leider leben muss?

Ich glaube, dass das auch mit jpg- oder png-Dateien so ist. Statt das "richtige" Bild anzuzeigen, sieht man nur den Platzhalter der Vorschau.

Gruß und danke, Wolfgang