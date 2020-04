„Rollen für den neuen MacPro“

In seiner Maximalausstattung mit einem 24-Kern-Prozessor, 1,5 Terabyte RAM, zwei Profi-Grafikkarten, acht Terabyte SSD und weiteren Ausstattungsdetails kostet der Mac Pro dabei knapp 66.400 Dittscher

Hi Winny, das Teil ist weder für Gaming noch für Kids gedacht. Frage mal einen Grafikprofi was der damit macht. Für professionelle Grafikbearbeitung, Filmschnitt etc. ist das Ding schon toll. In der Profiwelt ist einiges möglich und gegebenenfalls auch nötig.

Ich weiß es zwar nicht, doch ich vermute, dass es ähnlich ausgestattete PC`s für Windows auch gibt. Das OS ist das wenigste, Verarbeitung und Leistung sind entscheidend und bei gleicher Hardware gibt es keinen Unterschied zwischen Apple und anderen professionellen Herstellern.

Kaufe dir ein Macbook und ein gleichwertiges Notebook und du wirst sehen, die Preisunterschiede sind gering.