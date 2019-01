Wo liegt beim iMac die *.jar-Datei?

Hallo Leute,

ich habe einen iMac (mit 10.14.2) und arbeite sehr gern mit dem muCommander. In der Version 0.9.2 war noch alles ok. Jetzt wollte ich die 0.9.3 installieren und bekomme eine Fehlermeldung, dass die Datei defekt sei.

In der Hilfe-Datei steht dazu folgendes:

Known issues:

- Mac OS X: "muCommander damaged and cannot be opened" may appear after downloading muCommander from the browser. This can be solved by executing:

xattr -d com.apple.quarantine <jar_name>.jar

Ich vermute mal, dass ich den Befehl im Terminal-Fenster ausführen soll, weiß aber leider nicht, wie meine "<jar_name>.jar"-Datei heißt, geschweige denn, wo die genau liegt. Eine Spotlight-Suche nach ".jar" hat jedenfalls nichts gebracht.

Installiert ist lt. Java-Info aus den Systemeinstellungen die Version 8 Update 191 (Build 1.8.0_191-b12).

Vielleicht könnte mir ja jemand den Befehl so aufschreiben, dass ich ihn einfach per copy und paste ins Terminal-Fenster bekomme. Vielen Dank!

Gruß, Wolfgang