„Mac kaufen?“

Danke, Alpha 13. Das Letzte zuerst: In der "Basler Zeitung" las ich gerade über Ärger bei macOS-Updates - nun, den habe ich mit W10 wirklich billiger. Und wiewohl ich lernfähig bin, halte ich "da darfst du viel lernen" auch für eine Warnung. Und per Mail meldete sich noch ein Kumpel, der beide Systeme daheim hat und mir vom Umstieg abrät. Damit ist das Thema auch schon beendet - und ich darf in diesem hilfreichen Forum bleiben. Ich hake das Thema ab und bedanke mich nochmals.