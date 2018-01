ipad mit hp-drucker verbinden klappt nicht.

hallo, wir haben ein ipad von apple mit dem ios 10 und wollen ihn mit einem neuen hp-drucker deskjet 3636 verbinden. das geht leider nur über wlan, denn das ipad hat kein usb.

desweiteren ist bei dem drucker das problem, das man ihn nicht in den wlan-modus bekommt. nach dem anschalten gibt es im bedienfeld 2 tasten, die man laut bedienungsanleitung zunächst 3 sekunden gleichzeitig drücken soll. danach versucht der drucker einen wlan-betrieb zu ermöglichen, nur die entspechende blaue led auf einer der tasten blinkt nur, anstatt dauerhaft zu leuchten. im druckerdisplay blinken die feldstärke-balken immer von links nach rechts, aber bauen sich immer wieder neu auf. also das nächste indiz , das der drucker nicht in den wlan-modus kommt.

hat jemand eine idee, das problem zu lösen?

mfg felix