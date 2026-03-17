Hallo,
was könnt Ihr zu Winscript sagen?
Ich habe im Netz nur Gutes über das Programm gefunden.
Hallo,
was könnt Ihr zu Winscript sagen?
Ich habe im Netz nur Gutes über das Programm gefunden.
Hi,
wenn man sich vorher eine Sicherungskopie der Systemplatte anlegt, kann man doch alles gefahrlos ausprobieren.
Und ja, das Programm erleichtert Änderungen einfacher, als sie von Hand auszuführen.
Da steht aber auch...
Leider kann ViewScript aufgrund seiner Funktionsweise nicht erkennen, welche Änderungen auf dem PC überhaupt erforderlich sind.
Bringt Ihm also nix.
Es wäre aber auch absurd, von einem solchen Programm zu erwarten, dass es die Wünsche des Benutzers automatisch erkennen soll.
Bringt Ihm also nix.
Wieso?