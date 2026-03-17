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Winscript

pappnasen / 3 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo,

was könnt Ihr zu Winscript sagen?

Ich habe im Netz nur Gutes über das Programm gefunden.

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hatterchen1 pappnasen „Winscript“
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Hi,

wenn man sich vorher eine Sicherungskopie der Systemplatte anlegt, kann man doch alles gefahrlos ausprobieren.
Und ja, das Programm erleichtert Änderungen einfacher, als sie von Hand auszuführen.

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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Eludi84 hatterchen1 „Hi, wenn man sich vorher eine Sicherungskopie der Systemplatte anlegt, kann man doch alles gefahrlos ausprobieren. Und ja, ...“
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Da steht aber auch...

Zitat:

Leider kann ViewScript aufgrund seiner Funktionsweise nicht erkennen, welche Änderungen auf dem PC überhaupt erforderlich sind.

Bringt Ihm also nix.

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mawe2 Eludi84 „Da steht aber auch... Zitat: Leider kann ViewScript aufgrund seiner Funktionsweise nicht erkennen, welche Änderungen auf ...“
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Es wäre aber auch absurd, von einem solchen Programm zu erwarten, dass es die Wünsche des Benutzers automatisch erkennen soll.

Bringt Ihm also nix.

Wieso?

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