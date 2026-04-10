Webseite gehackt:
https://www.computerbase.de/news/apps/cpu-z-und-hwmonitor-entwickler-bestaetigt-angriff-auf-website.96863/
Andy
Webseite gehackt:
https://www.computerbase.de/news/apps/cpu-z-und-hwmonitor-entwickler-bestaetigt-angriff-auf-website.96863/
Andy
Wer zwischen dem 9. und 10. April dort Software heruntergeladen hat, muss aufpassen.
Also kommt die Warnung, zumindest für alle die am 09. April die Software vom Hersteller heruntergeladen haben, zu spät.
Ich habe etwas ältere Versionen auf meinem Server liegen.
Wer sie braucht...
Gruß
Auf der von andy11 verlinkten Seite, ist auch folgendes zu lesen.
https://www.computerbase.de/news/apps/cpu-z-und-hwmonitor-entwickler-bestaetigt-angriff-auf-website.96863/
Wer am 9. oder 10. April, die genauen Zeiten wurden nicht genannt, eines der Tools CPU-Z oder HWMonitor von der offiziellen CPUID-Webseite heruntergeladen hat, sollte vorsichtig sein, denn das Risiko ist groß, dass es sich um gefälschte Dateien samt Malware handelt. Die Original-Dateien seien nicht kompromittiert worden, versichert CPUID, nur eben führten die Links an diesen vorbei.
*** Mittlerweile sei die Lücke gefunden und geschlossen worden. Zwischenzeitlich war die Webseite offline, ist mittlerweile aber samt korrekten Download-Links wieder erreichbar. ***
"Demnach sollte der Download wieder möglich sein, da die Original- Dateien auf dem Hersteller Server nicht betroffen waren und der Link zu den gefälschte Dateien inzwischen korrigiert wurde, einfach noch einmal die Info, auf der Seite lesen."
Nur zu eurer Info.
Wer am 9. oder 10. April, die genauen Zeiten wurden nicht genannt, eines der Tools CPU-Z oder HWMonitor von der offiziellen CPUID-Webseite heruntergeladen hat,
Schon richtig gelesen, die Dateien waren auch nicht betroffen, sondern der Link dazu auf der Herstellerseite.
Hallo H1,
die Links auf der Herstellerseite, wurden auf die richtigen Dateien inzwischen korrigiert.
Mehr oder weniger habe ich auch nicht geschrieben!
Ich kann auch die Info nächstes Mal per PN schreiben, wenn es dich Stört, ist leider zur Zeit noch eine Einbahnstraße.
Ist doch seltsam, dass gast1000 meine Info verstanden hat.
Hallo hddiesel,
leider verstehe ich überhaupt nicht, was du mir jetzt alles sagen willst.
Weder Gast 1000 noch ich haben etwas falsch verstanden. Ich traf eine simple Feststellung und Gast 1000 bot seine Hilfe an.
Der einzige der nicht im Bilde ist, bist du. Schon dein erster Post war überflüssig.
Seltsam wie man mir hier allenthalben unterstellt, nicht richtig lesen zu können.
Mein Ratschlag:"Fasst euch alle selber an die Nase".
Dir noch ein geruhsames Wochenende,
h1
Hallo H1,
das ging mir genau so, nach deiner Antwort am 10.04.2026, 19:42 an mich.
"Dir noch ein geruhsames Wochenende,"
Das wünsche ich Dir ebenso.