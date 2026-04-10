Auf der von andy11 verlinkten Seite, ist auch folgendes zu lesen.

https://www.computerbase.de/news/apps/cpu-z-und-hwmonitor-entwickler-bestaetigt-angriff-auf-website.96863/

Wer am 9. oder 10. April, die genauen Zeiten wurden nicht genannt, eines der Tools CPU-Z oder HWMonitor von der offiziellen CPUID-Webseite heruntergeladen hat, sollte vorsichtig sein, denn das Risiko ist groß, dass es sich um gefälschte Dateien samt Malware handelt. Die Original-Dateien seien nicht kompromittiert worden, versichert CPUID, nur eben führten die Links an diesen vorbei.

*** Mittlerweile sei die Lücke gefunden und geschlossen worden. Zwischenzeitlich war die Webseite offline, ist mittlerweile aber samt korrekten Download-Links wieder erreichbar. ***

"Demnach sollte der Download wieder möglich sein, da die Original- Dateien auf dem Hersteller Server nicht betroffen waren und der Link zu den gefälschte Dateien inzwischen korrigiert wurde, einfach noch einmal die Info, auf der Seite lesen."

Nur zu eurer Info.