Suche Programm zur Reduzierung der Bässe der PC Boxen

Hallo, liebe Nickles Gemeinde.

Ich habe meinen alten HP Tower entsorgt, und nun ist der schnellere HP Omen S-03 da.

Zusätzlich brauchte ich neuen HP Monitor, da beim Alten die Buchsen" wackelten".

Andauernd war Strom weg.

Nun habe ich das Problem, daß seitdem meine Nedis PC Boxen und Subwoofer ( 33Watt)

zu sehr basslastig sind, sodaß hören keinen Spaß mehr macht. Klar, ich mag Bass, aber

das ist zu dolle. Ich habe nichts hier, um Hochtöner zu testen, und ich wüßte auch nicht

wie.Subwooferanschlüsse eingesteckt wie immer.

Hatte schon einige Equilizer probiert, aber FX sound filtert zu wenig und BOOM hatte

Abbrüche. APO wurde Seite geblockt von Antimalwaremalwarebytes, und nun sitze

ich hier und weiß nicht weiter.

Was würdet ihr mir raten? Ohne Mucke am PC geht gar nicht. Dabei habe ich genug auf FP.

VOLLDOOF!

Ich weiß, es ist sehr heiß in Germany, aber evtl. hat doch jemand Lust mir zu helfen.

Ich hoffe mal und danke im voraus für die Vorschläge.

Liebe Grüße, rocklady