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Verfolgung starten Optionen

Startoptionen mit einem kleinen Programm erweitern

winnigorny1 / 18 Antworten / Baumansicht Nickles

Ich finde es mittlerweile schon etwas lästig, dass ich - wenn ich ein Acronis Image offline erzeugen will - nicht mehr nach dem Neustart mit F12 auf den Stick komme.

Das geht - zumindest bei mir nur noch, indem ich beim Neustart die Shift-Taste gedrückt halte, über die Erweiterten Optionen. Jetzt habe ich durch Zufall das hier gefunden:

https://www.youtube.com/watch?v=5k44dFOwEWM 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5k44dFOwEWM

Was haltet ihr davon? Nebenbei: Der Anbieter ist ein deutsch Software-Prodzent.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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Edgar Rau winnigorny1 „Startoptionen mit einem kleinen Programm erweitern“
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Hallo Winnigorny1,

das alles kannst Du aber auch mit einem Befehl in der CMD als Administrator ausführen:

Neustart ins BIOS/UEFI        "shutdown /r /fw /t 0" nach 0 Sekunden

Neustart in die ERWEITERTEN OPTIONEN "shutdown /r /o /f /t 0" nach 0 Sekunden

Gruß Edgar

Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen
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winnigorny1 Edgar Rau „Hallo Winnigorny1, das alles kannst Du aber auch mit einem Befehl in der CMD als Administrator ausführen: Neustart ins ...“
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Danke dir, Edgar! Aber ich finde das Progrämmchen schon recht komfortabel, da braucht es eben keine Eingabe von Befehlsketten mehr. 

Meine Frage zielte darauf ab, ob jemand denkt, dass man so ein Proggy lieber nicht installieren sollte. Von wegen Sicherheit, Systemstabilität...

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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mawe2 winnigorny1 „Danke dir, Edgar! Aber ich finde das Progrämmchen schon recht komfortabel, da braucht es eben keine Eingabe von ...“
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Nun ist das Ganze ja kein Hexenwerk. Und sowas kann man sich auch selber basteln.

Aber warum kannst Du nicht einfach das Boot-Menü des BIOS nach dem Einschalten aufrufen und den Stick dort auswählen? Gibt's bei Deinem BIOS dafür keine vorgegebenen Tasten?

Wenn es wirklich nicht anders geht, kannst Du den benötigten Befehl auch einfach in eine Batch-Datei schreiben und die bei Bedarf starten. Da braucht man nicht unbedingt das o.a. Tool.

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winnigorny1 mawe2 „Nun ist das Ganze ja kein Hexenwerk. Und sowas kann man sich auch selber basteln. Aber warum kannst Du nicht einfach das ...“
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Aber warum kannst Du nicht einfach das Boot-Menü des BIOS nach dem Einschalten aufrufen und den Stick dort auswählen?

Nein, kann ich seit dem Februar-Update nicht mehr. Bis dato funktinierte das mit F12 und genau da rührt sich nichts mehr nach einem Neustart. Auch nach einem Kaltstart nicht.

Und mein Weg war dann immer der, dass ich einen Neustart mit gleichzeitigem Drücken der Shift-Taste machte und dann über die erweiterten Optionen "ein Gerät aufrufen" drückte und so meinen Acronis Rettungsstick auswählen konnte. - Funktioniert ja, aber ich empfinde das bis heute eben als sehr unkomfortabel.

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mawe2 winnigorny1 „Nein, kann ich seit dem Februar-Update nicht mehr. Bis dato funktinierte das mit F12 und genau da rührt sich nichts mehr ...“
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Nein, kann ich seit dem Februar-Update nicht mehr.

War das ein BIOS-Update oder ein Windows-Update?

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winnigorny1 mawe2 „War das ein BIOS-Update oder ein Windows-Update?“
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War das ein BIOS-Update oder ein Windows-Update?

Das war ein Windows-Update. Mein letztes BIOS-Update hatte ich im Oktober letzten Jahres. Bis zum Windows-Update funzte das alles noch.

Kann das eventuell auch an den neuen Secure-Boot Zertifikaten liegen? Die habe ich nämlich mit dem letzten Windows-Update bekommen....

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mawe2 winnigorny1 „Das war ein Windows-Update. Mein letztes BIOS-Update hatte ich im Oktober letzten Jahres. Bis zum Windows-Update funzte ...“
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Das war ein Windows-Update.

Aber wenn Windows noch gar nicht gestartet ist, kann es doch nicht die Funktionalität des BIOS beeinflussen.

Ein Windows-PE-basierter Acronis-Stick sollte mit aktivierten SecureBoot bootbar sein.

Für den Linux-basierten Stick würde ich SecureBoot deaktivieren, der bootet AFAIK nicht mit SecureBoot.

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winnigorny1 mawe2 „Aber wenn Windows noch gar nicht gestartet ist, kann es doch nicht die Funktionalität des BIOS beeinflussen. Ein ...“
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Ein Windows-PE-basierter Acronis-Stick sollte mit aktivierten SecureBoot bootbar sein.

Ist er ja auch. Ich komme nur nicht mehr mit der Funktionstaste F12 ins Bootmenue. 

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jofri62 mawe2 „Aber wenn Windows noch gar nicht gestartet ist, kann es doch nicht die Funktionalität des BIOS beeinflussen. Ein ...“
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Hallo Fachlehrer,

Für den Linux-basierten Stick würde ich SecureBoot deaktivieren, der bootet AFAIK nicht mit SecureBoot.

Der Computerschrauber hat sehr große Wissenslücken. Ich habe einen Acronis-WD Edition-Stick mit Linux.

https://www.heise.de/ratgeber/Linux-stolpert-ploetzlich-ueber-Secure-Boot-4988887.html

Gruß

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Edgar Rau mawe2 „Nun ist das Ganze ja kein Hexenwerk. Und sowas kann man sich auch selber basteln. Aber warum kannst Du nicht einfach das ...“
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Und sowas kann man sich auch selber basteln

Stimmt!

Habe ich vor ein paar Jahren 'mal mit Visual Basic gemacht; total easy.

Gruß Edgar

Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen
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winnigorny1 Edgar Rau „Stimmt! Habe ich vor ein paar Jahren mal mit Visual Basic gemacht total easy. Gruß Edgar“
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Habe ich vor ein paar Jahren 'mal mit Visual Basic gemacht; total easy

Wenn das so easy ist, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir den Weg dahin aufweisen könntest!

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Jörg63 winnigorny1 „Wenn das so easy ist, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir den Weg dahin aufweisen könntest!“
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Hallo winnigorny1, 

die Funktion um mit F12 zum Image erstellen, oder wiederherstellen zu gelangen, könntest du doch erneut in Windows unter Acronis Image aktivieren, dann wäre doch alles so wie es vorher war.

Ist es doch einmal verschwunden, dann beim Booten, Startreihenfolge des Boot Mediums einstellen und  sichern, oder wieder herstellen, aber das kennst du doch schon.

Gruß

Jörg63

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winnigorny1 Jörg63 „Hallo winnigorny1, die Funktion um mit F12 zum Image erstellen, oder wiederherstellen zu gelangen, könntest du doch erneut ...“
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Ist es doch einmal verschwunden, dann beim Booten, Startreihenfolge des Boot Mediums einstellen und  sichern, oder wieder herstellen, aber das kennst du doch schon.

Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Ich will nicht die Startreihenfolge ändern. Der Acronis-Stick steckt hinten im Rechner immer drin. Ich will nur mit F12 ins Bootmenue gelangen und das geht nicht mehr.

Also immer nur über den Umweg mit der Wiederherstellungskonsole und dann "von einem Gerät booten" anklicken und den Rettungsstick von Acronis auswählen.

Das ging eben früher einfach mit Neutstart und dann F12 drücken. Und genau so funktioniert es eben nicht mehr.

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winnigorny1 Nachtrag zu: „Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Ich will nicht die Startreihenfolge ändern. Der Acronis-Stick steckt hinten im ...“
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@ all:

Das Problem scheint sich erledigt zu haben. Meine ergonomische Logitech-Tastatur Ergo K860 ist ja - wie heutzutage leider üblich - mit einer Folienhinterlegung der Tasten ausgestattet. Und die Dinger scheinen eine eingebaute Obsoleszenz zu haben. Irgendwann geben die Tasten ihren Geist auf...

Ich hatte vorher zweimal eine MS-Skulpt-Tastatur von Windows. Die habe ich im Prinzip geliebt. Den externen Ziffernblock habe ich als Blindtipper geschätzt und links von der Tastaur gehabt. Der Vorteil war, dass die Maus eine geringere Entfernung von der Tastatur hatte und das ist nochmal ein Ergonomieplus für Blindtipper.

Nachdem die zweite Skulpttastaur nach nur einem knappen Jahr merkwürdigerweise beim kleinen "g" nicht mehr ansprach, bin ich zur Logitech Ergo K860 gewechselt. 

Bislang - jetzt schon etwas mehr als 2 Jahre funzt alles - dachte ich.

Ich habe dann heute morgen die externe Tastatur, die am Läppi meiner Frau hängt probehalber mal bei mir angeschlossen - und siehe da:

Mit der komme ich wieder mit "F12" ins Auswahlfenster des Bootmenues und kann von dort dann meinen Stick mit Acronis aufrufen...

Werde meine Frage daher jetzt mal als beantwortet markieren. - Vielleicht sollte ich mir wieder eine Tastatur mit mechanischen Tasten aussuchen. Leider scheitert das daran, dass ich da nichts Gutes im Netz finde. - Jedenfalls nicht im Bereich ergonomischer Tastaturen....

Werde meine Frage daher jetzt mal als beantwortet markieren.

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Edgar Rau winnigorny1 „Wenn das so easy ist, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir den Weg dahin aufweisen könntest!“
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wenn du mir den Weg dahin aufweisen könntest!

Das habe ich Dir doch bereits mitgeteilt:

CMD als Administrator>Befehl eingeben>RETURN

Wie Du eine Verknüpfung, bzw. Batchdatei erstellst, brauche ich Dir ja nicht zu sagen.

Habe ich vor ein paar Jahren 'mal mit Visual Basic gemacht; total easy

Diese Aussage bezog sich auf Visual Basic, ist aber im Allgemeinen, wie mawe2 es bereits sagte, kein Hexenwerk.

Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen
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mawe2 Edgar Rau „Stimmt! Habe ich vor ein paar Jahren mal mit Visual Basic gemacht total easy. Gruß Edgar“
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Mit VB ist das ja schon "hohe Schule". :-)

Mit HTA ist es noch einfacher. (Das wird ja in dem Video alles gezeigt.)

Eine schlanke Batch-Datei tut's aber wahrscheinlich auch.

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jofri62 winnigorny1 „Startoptionen mit einem kleinen Programm erweitern“
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Hallo winni,

hab gerade auf Dell 5420 mit "F12" Linux Wilma gebootet.  Neu gestartet, die Uhr auf der Taskleiste zeigt die korrekte Zeit!

Gruß

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winnigorny1 jofri62 „Hallo winni, hab gerade auf Dell 5420 mit F12 Linux Wilma gebootet. Neu gestartet, die Uhr auf der Taskleiste zeigt die ...“
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hab gerade auf Dell 5420 mit "F12" Linux Wilma gebootet.  Neu gestartet, die Uhr auf der Taskleiste zeigt die korrekte Zei

Netto Info - aber leider ist das hier nichts Anderes, als OT!

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