Startoptionen mit einem kleinen Programm erweitern

@ all:

Das Problem scheint sich erledigt zu haben. Meine ergonomische Logitech-Tastatur Ergo K860 ist ja - wie heutzutage leider üblich - mit einer Folienhinterlegung der Tasten ausgestattet. Und die Dinger scheinen eine eingebaute Obsoleszenz zu haben. Irgendwann geben die Tasten ihren Geist auf...

Ich hatte vorher zweimal eine MS-Skulpt-Tastatur von Windows. Die habe ich im Prinzip geliebt. Den externen Ziffernblock habe ich als Blindtipper geschätzt und links von der Tastaur gehabt. Der Vorteil war, dass die Maus eine geringere Entfernung von der Tastatur hatte und das ist nochmal ein Ergonomieplus für Blindtipper.

Nachdem die zweite Skulpttastaur nach nur einem knappen Jahr merkwürdigerweise beim kleinen "g" nicht mehr ansprach, bin ich zur Logitech Ergo K860 gewechselt.

Bislang - jetzt schon etwas mehr als 2 Jahre funzt alles - dachte ich.

Ich habe dann heute morgen die externe Tastatur, die am Läppi meiner Frau hängt probehalber mal bei mir angeschlossen - und siehe da:

Mit der komme ich wieder mit "F12" ins Auswahlfenster des Bootmenues und kann von dort dann meinen Stick mit Acronis aufrufen...

Werde meine Frage daher jetzt mal als beantwortet markieren. - Vielleicht sollte ich mir wieder eine Tastatur mit mechanischen Tasten aussuchen. Leider scheitert das daran, dass ich da nichts Gutes im Netz finde. - Jedenfalls nicht im Bereich ergonomischer Tastaturen....

Werde meine Frage daher jetzt mal als beantwortet markieren.