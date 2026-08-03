Probleme mit Acronis True Image

Ich habe meine Images bislang mit Acronis in der WD-Edition gemacht. Allerdings hat das häufig genervt, weil ziemlich oft ein Image fehlgeschlagen ist. Meine Windows-Partition ist ziemlich groß, weil ich auch alle Programme unter C:\ installiert habe - ca. 600 GB.

Image erstellen inkl. Validierung hat i.d.R. etwa 45 Minuten gedauert. Weil aber Images immer wieder mal fehlschlugen, habe ich mir heute Acronis TI 2025 gekauft, installiert und einen Rettunsstick mit LinuxKernel erstellt.

Dann habe ich das Programm unter Windows wieder deinstalliert und wollte mit dem Rettungsstick ein Image auf meine externe SSD Samsung T7 schreiben. Die SSD hängt am Thunderbolt-Anschluß und nun gucke ich ziemlich doof:

Die reine Erstellung des Backups dauert nun schon fast 3 Stunden und in der Anzeige steht, dass die vebleibende Zeit noch 11 Minjuten betragen würde. Das ist dann aber erst das Image, das erstellt wurde! Danach wird dann noch die Validierung erfolgen! Ich rechne nicht damit, dass die schneller durchlaufen wird als ein Image.

Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Was mache ich falsch?

Edit: Ich habe jetzt per Google erfahren müssen, dass ein Linux-basierter Rettungsstick Probleme mit modernen NVMe's hat und man den Rettungsstick mit eine PE erstellen soll! Kann das sein?