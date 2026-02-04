PDF von wem als Standard bei WIN 11?

Hallo Leute,

ich frage mal lieber wieder nach.

Ich musste einige Vordrucke als PDF ausfüllen und wusste zunächst nicht wie.

Ich hatte schon öfter Unterlagen gescannt und als PDF verschickt, aber ich konnte nichts ausfüllen.

Habe mich informiert und Adobe Reader runtergeladen und installiert und dann habe ich es ausprobiert funktioniert gut.

Meine Frage bezieht sich darauf, dass ich es als STANDARD angeklickt habe bzw. zugestimmt habe und jetzt sehe ich natürlich alle PDFs mit dem neuen Logo.

Was mich stört...wenn ich früher eine Datei geöffnet habe, dann habe ich nur das Schriftstück gesehen, heute, wenn ich öffne, sehe ich mit allen Erläuterungen am Rand und allen Bearbeitungshinweisen umgeben das Schriftstück.

Meine Frage, kann ich Standard wieder verändern? Wenn ich dann mal wieder in Formulare schreiben muss, kann ich Reader wieder aufrufen und zuletzt die Frage soll ich alles so lassen ?