PDF Dateien lassen sich stellenweise

Wie ist es zu erklären, dass sich einige PDF-Dateien nicht komprimieren lassen?



Folgenes Problem:

Heruntergeladene Kontauauszüge wollte ich aufgrund der Größe verkleinern.

So kann ich z.B. die Monate Januar bis Juni komprimieren (auf z.M. 69KB) jedoch den Kontoauszug vom Juli, der gleich mit 1400kb vortliegt nur um 0,5 KB verkleinern.

Ich habe pdfgear und pdf24 ausprobiert.

Ebenso habe ich die pdf nach dem öffenen als PDF Datei gedruckt und abgespeichert und nochmals mit den genannten Progr. versucht zu verkleinern, jedoch auch hier ohne Erfolg.

Die PDF Dateien sind opt. und auch in der Seitenanzahl (2) identisch.Also keine zusätzlichen "Bilder" oder ähnl. vorliegend.



Kann man da doch noch etwas vornehmen, um die pdf-Dateien klein zu bekommen? - Danke



Gruß