Firefox Lesezeichen frieren ein oder verschwinden

Hallo Community,

ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann, denn ich bin mittlerweile echt verzweifelt.

Bei mir frieren auf 3 verschiedenen Geräten immer wieder die Lesezeichen von Mozilla Firefox ein. Alle 3 Geräte haben unterschiedliche und unterschiedlich viele Lesezeichen.

Was ich schon versucht habe:

- die sqlite-Datei(en) zu löschen oder umzubenennen

- das aktive Profil komplett zu löschen und ein neues anzulegen

- Mozilla komplett sauber inkl. Löschung des 'Mozilla'-Ordners sowohl unter %appdata% als auch unter %local appdata% zu deinstallieren und neu zu installieren

- mein Mozilla-Konto gelöscht, um nicht denselben Fehler durch Synchronisierung immer wieder neu 'reinzuholen

- die Anzahl der Lesezeichen insgesamt extrem reduziert und die verbleibenden bereinigt, so dass keine mehr existieren, die nicht funktionieren

- die Firefox-Erweiterung meines Anti-Viren-Programms (F-Secure) deaktiviert

- Nach und nach jede meiner Firefox-Erweiterungen zum Test deaktiviert

- die Rechner vollständig auf Viren und Malware durchsucht

Verdächtig ist ja das Auftreten auf 3 Geräten. Jetzt bleibt mir nur noch eure Expertise...

Ich arbeite auf allen 3 Geräten unter Windows 10.