Firefox Lesezeichen frieren ein oder verschwinden

Hallo Community,
ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann, denn ich bin mittlerweile echt verzweifelt.
Bei mir frieren auf 3 verschiedenen Geräten immer wieder die Lesezeichen von Mozilla Firefox ein. Alle 3 Geräte haben unterschiedliche und unterschiedlich viele Lesezeichen.
Was ich schon versucht habe:
- die sqlite-Datei(en) zu löschen oder umzubenennen
- das aktive Profil komplett zu löschen und ein neues anzulegen
- Mozilla komplett sauber inkl. Löschung des 'Mozilla'-Ordners sowohl unter %appdata% als auch unter %local appdata% zu deinstallieren und neu zu installieren
- mein Mozilla-Konto gelöscht, um nicht denselben Fehler durch Synchronisierung immer wieder neu 'reinzuholen
- die Anzahl der Lesezeichen insgesamt extrem reduziert und die verbleibenden bereinigt, so dass keine mehr existieren, die nicht funktionieren
- die Firefox-Erweiterung meines Anti-Viren-Programms (F-Secure) deaktiviert
- Nach und nach jede meiner Firefox-Erweiterungen zum Test deaktiviert
- die Rechner vollständig auf Viren und Malware durchsucht
Verdächtig ist ja das Auftreten auf 3 Geräten. Jetzt bleibt mir nur noch eure Expertise...
Ich arbeite auf allen 3 Geräten unter Windows 10.