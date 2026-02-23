Festplatte sichern, auch einzelne Ordner

Hallo,

bisher habe ich zur Sicherung meiner internen Festplatte (meist einmal wöchentlich) das Programm - FreeFileSynch - genutzt.

Hier immer die Option - Synchronisieren - verwendet, sodass nur die neuen Daten auf die exter´ne Festplatte übertragen wurden und nicht jedes Mal alles neu auf die externe FB geschrieben wurde.

Aktuell gibt es hier immer wieder Fehlermeldungen, dass div. Dateien nicht übertragen werden, da diese angeblich doppelt oder ähnl. usw.....vorliegen.

Deshalb wollte ich gerne einmal eine Alternative ausprobieren.



Könnt Ihr hier ein kostenfreies Programm empfehlen, das einfach und zuverlässig diese Aufgabe übernimmt?

Ich danke Euch im Voraus.

Gruß