Anwendungs-Software und Apps 14.536 Themen, 74.200 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Bilder Ausdruck auf Fotopapier

nick0936 / 15 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo liebe Nickles-Experten, ich bräuchte einen guten Tipp.

Mit meinem  HP Officejet pro 9010 möchte ich gerne Bilder in verschiedenen

Formaten, z.B. 10 x 15 cm, auf Fotopapier ausdrucken.

Kann mir jemand das hierfür geeignete Programm nennen?

Vielen Dank dafür!

Klaus .

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 nick0936 „Bilder Ausdruck auf Fotopapier“
Optionen

Welches Betriebssystem wird verwendet?

bei Antwort benachrichtigen
hjb nick0936 „Bilder Ausdruck auf Fotopapier“
Optionen

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&channel=entpr&q=+HP+Officejet+pro+9010+fotodruckgr%C3%B6%C3%9Fe+einrichten 

Da werden Sie geholfen......

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 hjb „https://www.google.com/search?client firefox-b-e channel entpr q HP Officejet pro 9010 fotodruckgr C3 B6 C3 9Fe einrichten ...“
Optionen

[Danke für Deine Info!]

[Schauen wir mal, wie sich das weiter entwickelt.]

Auch Dir ein schönes Wochenende.

Gruß, mawe2

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Nachtrag zu: „Danke für Deine Info! Schauen wir mal, wie sich das weiter entwickelt. Auch Dir ein schönes Wochenende. Gruß, mawe2“
Optionen
[Schauen wir mal, wie sich das weiter entwickelt.]

Diese Frage wäre damit auch beantwortet...

bei Antwort benachrichtigen
Andreas42 nick0936 „Bilder Ausdruck auf Fotopapier“
Optionen

Ich hab im Moment keinen fototauglichen Drucker, aber als ich meinen steinalten HP noch mit Tinte bestückt habe, habe ich die Ausdrucke oft einfach mit OpenOffice bzw. später LibreOffice gedruckt.

Da ich A4 Photopapier genutzt habe, dass ich dann nach dem Druck beschnitten habe, bin ich mit den normalen Randeinstellungen der Textverarbeitung hingekommen. (Randlos konnte der alte Drucker eh nicht drucken).

Kurz gesagt: ich hab mit dem gedruckt, was ich gerade zur Hand hatte. 

(Der Hintergedanke ist, dass die Druckqualität der Drucktreiber regelt, nicht die "Fotodrucksoftware".)

Gott2 wird noch richten, ob diese Antwort zielfuehrend ist oder nicht.
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Andreas42 „Ich hab im Moment keinen fototauglichen Drucker, aber als ich meinen steinalten HP noch mit Tinte bestückt habe, habe ich ...“
Optionen
(Der Hintergedanke ist, dass die Druckqualität der Drucktreiber regelt, nicht die "Fotodrucksoftware".)

Und Du bist Dir 100%ig sicher, dass das immer so ist?

(Ich kann in den Programmen, mit denen ich drucke, die Qualität immer auch schlechter einstellen, als es evtl. sinnvoll wäre. Der Druckertreiber wird den Ausdruck mit der schlechteren Qualität dann trotzdem ausführen.)

bei Antwort benachrichtigen
Eludi84 mawe2 „Und Du bist Dir 100 ig sicher, dass das immer so ist? Ich kann in den Programmen, mit denen ich drucke, die Qualität ...“
Optionen
[...] die Qualität immer auch schlechter einstellen [...]

Die Qualität von...?

Da wäre ein Beispiel gut....

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Eludi84 „Die Qualität von...? Da wäre ein Beispiel gut....“
Optionen
Die Qualität von...?

Die Qualität der Bilder.

(Es geht hier im Thread um das Drucken von Bildern...)

bei Antwort benachrichtigen
Eludi84 mawe2 „Die Qualität der Bilder. Es geht hier im Thread um das Drucken von Bildern...“
Optionen

Weshalb sollte der Druckertreiber erkennen, daß jmd. ein beschi...... Foto ausdrucken will?

bei Antwort benachrichtigen
hddiesel mawe2 „Und Du bist Dir 100 ig sicher, dass das immer so ist? Ich kann in den Programmen, mit denen ich drucke, die Qualität ...“
Optionen

Hallo Klaus, mawe2 und hjb,

man sollte zuerst einmal, seinen Drucker kalibrieren.

Ohne den Drucker zu kalibrieren, werdet ihr nie die Farben der Grafik auf dem Bildschirm, auf das Fotopapier drucken können.

Dazu das passende ICC-Profil wählen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen und als eigenes ICC-Profil speichern.

Das ist eine Grundeinstellung, welche man bei einem neuen Drucker vornehmen muss.

Infos wie das geht, gibt es zum jeweiligen Drucker.

Egal welche Farben ein Bild auf dem Bildschirm hat, das Bild auf dem Fotopapier, sollte diese Farben auf dem ersten Blick auch darstellen, nachdem die Tinte getrocknet ist.

Der Druckertreiber verbessert also keine Bilder, sondern er sorgt dafür, das die Farben auf dem Fotopapier, weitgehendst dem angezeigten Bild auf dem Bildschirm entsprechen.

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 hddiesel „Hallo Klaus, mawe2 und hjb, man sollte zuerst einmal, seinen Drucker kalibrieren. Ohne den Drucker zu kalibrieren, werdet ...“
Optionen

Ich weiß jetzt nicht genau, warum Du mir das schreibst.

Ich hatte jedenfalls nicht danach gefragt.

Gefragt hatte nick0936 nach einem Programm zum Ausdrucken von Bildern.

bei Antwort benachrichtigen
hjb mawe2 „Ich weiß jetzt nicht genau, warum Du mir das schreibst. Ich hatte jedenfalls nicht danach gefragt. Gefragt hatte nick0936 ...“
Optionen
Ich weiß jetzt nicht genau, warum Du mir das schreibst.

Geht mir genau so. Zumal ich hier nur zwei Laserdrucker habe, einer davon druckt zwar auch farbig. Da ist nix mit selber kalibrieren, das macht entweder ein spezieller Dienstleister oder aber man müsste sich eine spezielle Kalibrierungshardware anschaffen. Und Fotos mit einem Laser auszudrucken ist sowieso eine Sache für sich.

Außerdem drucke ich sowieso keine Fotos aus - selbst dann, wenn ich einen Tintenstrahler hätte, würde ich das nicht machen. Die paar Fotos, die ich eventuell mal ausdrucken wollen würde, lasse ich mir bei Rossmann oder DM ausdrucken. Aber das kommt höchstens alle Jubeljahre mal vor.

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
hatterchen1 hddiesel „Hallo Klaus, mawe2 und hjb, man sollte zuerst einmal, seinen Drucker kalibrieren. Ohne den Drucker zu kalibrieren, werdet ...“
Optionen

Hi hddiesel,

man sollte zuerst einmal, seinen Drucker kalibrieren.

ich habe zuerst einmal mit meinem Monitor angefangen. Und siehe da, nachdem ich ihn neu kalibriert hatte strahlte das Bild und die Schrift war auch besser lesbar.
Natürlich ist mir klar, dass ich bei dieser Gelegenheit im Grunde meine Augen kalibrierte, die im Laufe der letzten Jahre etwas nachgelassen haben.
Mit meinen Fotoausdrucken, bis DIN A4, war ich immer ganz zufrieden, ich nutze dafür ein uraltes Programm, deshalb keine Erwähnung.
Übrigens mache ich heute keine Fotos mehr für die Ewigkeit, ob die nach 5 Jahren verblassen ist egal.

Gruß

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
bei Antwort benachrichtigen
gast1000 nick0936 „Bilder Ausdruck auf Fotopapier“
Optionen

Hmm,

ich hatte vor Jahren schon die Nase voll, Bilder mit einem Tintendrucker aufs Papier zu bringen.

Wer hat soviel Platz, um z.B. A4-Drucke laufend an die Wand zu bringen?

10x15 ist das richtige Maß, um Bilder auch in Alben unterzubringen.

Dann habe ich da Geld in die Hand genommen und habe mir einen Thermosublimationsdrucker angeschafft.

Der druckt nur diese Größe oder kleiner, die Verbrauchsmaterialien sind unbegrenzt haltbar, die Bilder werden versiegelt und sind auf mehrere Jahrzehnte auf Haltbarkeit ausgelegt.

Vielleicht wäre das ja etwas für dich.

Von der Farbe her sind die Drucke unschlagbar, da auch Halbtöne mit gedruckt werden. Gerade bei  einem Portrait  perfekt usw.

https://amzn.eu/d/02VIZsdL

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
RW1 nick0936 „Bilder Ausdruck auf Fotopapier“
Optionen

Hi Klaus,
du brauchst entweder KEIN extra Programm und nimmst Windows Foto, oder du schaust dir mal Affinty Foto an. Das ist mittlerweile kostenlos, seit es von Canva aufgekauft wurde. 

Ansonsten die üblichen Bildbearbeitungstools. Wie Gimp usw.

Aber mein ehrlicher ultimativer Tipp als langjähriger Fotomensch.... für ein paar Fotos geh in den Rossmann oder DM usw. da ist es wesentlich billiger und es geht auch schnell.  

bei Antwort benachrichtigen