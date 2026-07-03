Bilder Ausdruck auf Fotopapier

Hallo Klaus, mawe2 und hjb,

man sollte zuerst einmal, seinen Drucker kalibrieren.

Ohne den Drucker zu kalibrieren, werdet ihr nie die Farben der Grafik auf dem Bildschirm, auf das Fotopapier drucken können.



Dazu das passende ICC-Profil wählen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen und als eigenes ICC-Profil speichern.

Das ist eine Grundeinstellung, welche man bei einem neuen Drucker vornehmen muss.

Infos wie das geht, gibt es zum jeweiligen Drucker.

Egal welche Farben ein Bild auf dem Bildschirm hat, das Bild auf dem Fotopapier, sollte diese Farben auf dem ersten Blick auch darstellen, nachdem die Tinte getrocknet ist.

Der Druckertreiber verbessert also keine Bilder, sondern er sorgt dafür, das die Farben auf dem Fotopapier, weitgehendst dem angezeigten Bild auf dem Bildschirm entsprechen.