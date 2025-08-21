Virtual Machine

Gebt mir mal Rat zu folgender Lage:

Ich hab auf einem ziemlich alten Win-10-Rechner unter VMWare Workstation 15 noch XP laufen - weil ich halt noch ein altes XP-Programm weiterhin brauche.

Nu will ich die selbe Konstruktion auf einem Win11-Home-Laptop wiederholen und hab heute versucht, dort VMware 17 zu installieren: geht nicht, bricht ab, warum, ist ein wenig unklar.

Nun gibt es auch in Windows eine VM, aber die ist bei "Home" nicht dabei, sondern nur bei Professional.

Hat jemand eine Idee/Alternative für eine VM, auf der dann FCKGW...laufen kann...?

Gruß

A4 (bitte nicht zu kompliziert, ich bin mittlerweile alt und bastle nicht mehr so gerne :-()