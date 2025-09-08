Anwendungs-Software und Apps 14.511 Themen, 73.839 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Verwaistes Katalogiesierungs-Programm

Ebi7 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo,

ich habe eine Menge Datenträger: Festplatten USB Stix etc. Nicht selten kommt es vor, dass ich eine Datei , einen Film z.B suche. Nun kann oder will ich nicht alle Medien anstöpseln, sondern am besten in einem angelegten Archiv bzw. Verzeichnis etwa auf C: suchen. Bin dabei auf das Programm "Whereisit" gestossen.Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, so sehr, dass ich einen Lizenzschlüssel erwerben will.( Die Trial-Version ist natürlich sehr beschränkt und nützt so gar nichts). Ich komm aber nicht auf die Web Seite des Herstellers. Das Programm scheint auch seit 2014 nicht mehr gepflegt zu sein, Dennoch wird es hier und dort immer wieder aktuell angeboten.

Kennt jemand das Programm? Wie kann man an die Vollversion kommen? Oder gibt es Alternativen?

Grüsse an alle

bei Antwort benachrichtigen
schoppes Ebi7 „Verwaistes Katalogiesierungs-Programm“
Optionen

Hallo,

ich bin zwar nicht der Admin, aber ich schiebe diesen Thread auf ein Brett, das mir passender erscheint.

Zu dem Programm "Whereisit" kann ich überhaupt nichts sagen, aber das hat natürlich schon einige "Jährchen auf dem Buckel".

Ich denke, dass es dazu modernere Varianten gibt.
Aber dieses Feld überlasse ich anderen (potenziellen) Helfern.

Gruß

Nachtrag:
Wenn ich dasselbe Vorhaben wie du hätte, würde ich  vermutlich ein Datenbankprogramm wie Base von Libreoffice nehmen:
https://de.libreoffice.org/discover/base/ 

"Früher war alles besser. Sogar die Zukunft." (Karl Valentin)
bei Antwort benachrichtigen
Jörg63 Ebi7 „Verwaistes Katalogiesierungs-Programm“
Optionen

Hallo Ebi7,

ich habe unter: https://wortvogel.de/2021/01/index-to-the-max-katalogsoftware/ einen interessanten Artikel zu Katalogsoftware gefunden.

Dort gibt es auch Komentare zu anderen Software Lösungen: http://www.abemeda.de/de/ und https://www.wincatalog.com/.

Eine wirklich gute Lösung scheint aber nicht kostenlos verfügbar zu sein.

Ich habe eine ziemlich große Sammlung von MP3 Dateien, da habe ich auch Geld in die Hand genommen und mir MediaMonkey Gold Version gekauft. Das nutze ich schon seit über 10 Jahren.

Ich denke in deinem Fall solltest du dich nach Alternativen zu Whereisit ansehen und evt. Geld in die Hand nehmen.

Viel Glück bei der Suche!

MfG

Jörg63

bei Antwort benachrichtigen