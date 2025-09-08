Verwaistes Katalogiesierungs-Programm

Hallo,

ich habe eine Menge Datenträger: Festplatten USB Stix etc. Nicht selten kommt es vor, dass ich eine Datei , einen Film z.B suche. Nun kann oder will ich nicht alle Medien anstöpseln, sondern am besten in einem angelegten Archiv bzw. Verzeichnis etwa auf C: suchen. Bin dabei auf das Programm "Whereisit" gestossen.Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, so sehr, dass ich einen Lizenzschlüssel erwerben will.( Die Trial-Version ist natürlich sehr beschränkt und nützt so gar nichts). Ich komm aber nicht auf die Web Seite des Herstellers. Das Programm scheint auch seit 2014 nicht mehr gepflegt zu sein, Dennoch wird es hier und dort immer wieder aktuell angeboten.

Kennt jemand das Programm? Wie kann man an die Vollversion kommen? Oder gibt es Alternativen?

Grüsse an alle