Programm-Reste komplett entfernen

Martina61 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Ich habe das Programm PDF-XChange Editor (Testversion) auf meinen PC instgalliert und es nicht sofort getestet.
Nun hatte ich mir endlich die Zeit genommen um dies nachzuholen und musste feststellen, dass eine Option, die ich eigentlich ausprobieren wollte nicht (mehr) geht.

Der Supporft gab die Auskunft, dass das beim Testprogramm zeitlich und nicht mengenmäßig begrenzt wäre.
Ich solle es auf einem anderen PC instgallierfen und dortg probieren.

Nun habe ich es mit Revo deinstalliert und gehofft, dass hier ALLE Bestandteile gelöscht werden, da ich die Option mit dem intensic-Löschen aufgewählt hatte.
Leider war dies nicht der Fall, da ich das Programm auf dem selben PC nochmals installierfte und feststellen musste, dass diegewünschte Option immer noch ausgegraut ist.
Gibt es da keine Möglchkeit, alle Bestandteile dieses Programms zu löschen, um ihn bezüglich dieses Programms wieder "jungfräulich" zu machen?
Einen weiteren PC möchte ich damit nicht auch noch brandmarken.

Danke.

hjb Martina61 „Programm-Reste komplett entfernen“
Ich verstehe nicht, dass es immer noch Leute gibt, die Testversionen (!) auf einem realen Rechner installieren, wo es doch heutzutage kein Hexenwerk ist, mal eben eine virtuelle Maschine aufzusetzen und solche Dinge dort zu testen und die man nach Gebrauch bzw. Test der entsprechenden Software  wieder in den vorherigen Zustand versetzen kann, ohne irgendwelche Experiment mit dem realen Rechner zu machen.

Tja, nun ist es passiert. Ein sehr gutes Deinstallationsprogramm (meiner Meinung nach besser als der REVO-Uninstaller) ist das hier: https://www.iobit.com/de/recommend/iu.php - wobei ich mich wundere, dass der nun als Freeware abgegeben wird, bis vor gar nicht langer Zeit war der noch kostenpflichtig. Versuch es mal.... 

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
