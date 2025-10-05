EMail Programm mit spezieller Spam Funktion

Guten Tag zusammen.

Ich verwende WIN 11 und eMClient. Bin mit eMClient soweit zufrieden. ABER: Ich bekomme jeden Tag Unmengen von Spam-Mails. Diese landen im SpamOrdner; aber auch erwartete Mails finden dorthin den Weg wo sie eigentlich nicht hingehören. So muß ich tagtäglich die Spams einzeln durchgehen, was Spam ist und was nicht. Die von mir mit STRG und J gekennzeichneten Mails wandern auch in den Spam-Ordner. Jetzt die Frage aller Fragen:

Gibt es ein Programm oder eine Ergänzung welche die von mir gekennzeichneten Spam-Mails erst gar nicht laden sondern gleich ins Nirvana schicken.

Wenn noch Klärungsbedarf besteht: Einfach schreiben.

Vielen Dank: Euer Angsthase 5