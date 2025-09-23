Das neue Libre Office Probleme mit der Symbolleiste

Habe mein LO aktualisiert und nun ist die Synbolleiste so dunkel, dass da praktisch nichts mehr zu erkennen ist....

Das war in der Vorgängerversion auch schon der Fall, aber da ließ sich das ganz einfach ändern, indem man "light grey" auswählte und das Thema "Breeze".

In der neuen Version ändert das gar nichts. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Symbolleiste wieder heller bekomme?

Edit: Sorry - hat sich erledigt. - habe die Lösung gefunden. Ich musste ein Lightgrey-Theme herunterladen und installieren.