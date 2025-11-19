Anwendungs-Software und Apps 14.519 Themen, 73.942 Beiträge

Ccleaner

Scruffy / 3 Antworten / Baumansicht Nickles

Ich bin von der neuen kostenlosen Version der o.a. Software nicht begeistert. Was mich am 

meisten stört ist, im Gegensatz zur vorherigen Version muss man online gehen damit die App überhaupt startet. Und man muss damit einverstanden sein dass Ccleaner auf meinem PC Veränderungen vornehmen darf. Hierbei fühle ich mich äußerst unwohl.

Hat jemand gute Erfahrungen mit vergleichbarer Software gemacht ?

VG  Sruffy

Andreas35 Scruffy „Ccleaner“
Nimm Wintoys. Da gibt es auch Hinweise über Auswirkungen der

gemachten Veränderungen. Andreas

Nichts haelt laenger als ein Provisorium.
mawe2 Scruffy „Ccleaner“
Dafür ist dieses Programm doch gemacht: Dass es Veränderungen auf Deinem PC vornimmt.

Deswegen sollte man eine solche Software auch nicht benutzen.

Was ist der Grund, dass Du es -trotz Unwohlsein- dennoch tust?

Jörg63 Scruffy „Ccleaner“
Hallo Scuffy,

ich benutze Privazer: https://privazer.com/de/

den kann man auch in der kostenloser Version gut nutzen. Man kann nach der Installation, anhand detaillierter Beschreibungen einstellen, wie das Programm arbeitet.

Alles gut und einfach erklärt. Das Programm ist umfangreich und arbeitet gründlich, es dauert beim ersten Mal etwas länger. Mit der Zeit verkürzt sich die Reinigung aber. Ich mache wöchentlich eine Reinigung und mache in der Zeit etwas anderes.

Natürlich nimmt jedes Programm Veränderungen vor, das wollte man doch auch, sonst würde man es ja nicht benutzen.

Ich persönlich finde den Privazer gut. Habe mir die Vollversion gekauft, als ich per E-Mail gefragt worden bin, ob ich nicht die Vollversion kaufen möchte, um den Hersteller zu unterstützen. Beim Kauf konnte man auf der Seite auswählen, wie hoch der Betrag für die Unterstützung sein soll. Das fand ich fair und habe etwas überwiesen.

Wichtig ist aber auch ein Backup zu haben. Ohne Backup würde ich keinen PC betreiben..

Entweder du vertraust einem Programm, oder du machst alles selbst. Wobei man erst einmal alles finden muss und es auch länger dauert. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben.

Hoffentlich hilt dir das bei deiner Entscheidung.

Gruß

Jörg63

