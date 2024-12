Hallo, seit Jahren benutze ich für ein altes MS-DOS Prg. VMware Player (darin WinXP) zur vollsten Zufriedenheit. Davor hatte ich VirtualBox, mit der es Probleme bzgl der Druckerei (LPT) gab. Jetzt bin ich von einem Asus Board mit AMD (von 2014) auf einen neuen Rechner (Win11) mit MSI Board und AMD umgestiegen. VMware Player läuft, allerdings extrem verlangsamt. Da ein kostenloses Update auf VMware Workstation 17 Pro (17.6.2 build-24409262) angeboten wurde, habe ich das installiert. Es läuft, aber auch hier extrem langsam. Der XP Sound einfach furchtbar. Folgende Meldung wurde auch angezeigt:

You are running this virtual machine with side channel mitigations enabled. Side channel mitigations provide enhanced security but also lower performance. To disable mitigations, change the side channel mitigations setting in the advanced panel of th virtual machine settings. Refer to VMware KB article 79832 at https://kb.vmware.com/s/article/79832 for more details.

In den Einstellungen habe ich unter dem Punkt Advanced einen Haken bei „Disable side channel mitigations for Hyper-V enabled hosts“ gemacht, bringt aber nichts.

Kann mir jemand zielführende Hilfe geben?