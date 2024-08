Hallo zusammen,

welche Software oder welches Fotoprogramm nutzt ihr, um Bilder zu markieren?

Also Kreise, Rechtecke, Pfeile und sonstige Markierungen in verschiedenen Farben in Bildern anzuzeigen?

Würde das mit Irfan View funktionieren?

Soll so einfach wie möglich sein.

Hascherl