Skype deinstallieren

Ich verwende kein Skype mehr und wollte das Prg. deinstallieren. Test auf einer geklonten Platte. Deinstallation problemlos, danach Neustart. Aber, wie üblich gibt es auf LW C noch jede Menge Dateien mit dem Wort Skype. Wollte sie alle löschen, geht aber nicht. Also in der Registrierung nachgesehen und alle Einträge mit Skype gelöscht, danach Neustart. Wieder den TotalC genommen, um die Dateien zu löschen, hat aber wieder nicht funktioniert. Bitte keine Hinweise die Deinstallation wäre ausreichend. Ich möchte das Wort Skype auf der Festplatte einfach nicht mehr finden. Bei einer Neuinstallation von Win10 wäre ja auch nichts vorhanden. Wer kann dazu etwas sagen?